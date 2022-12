Il Marocco conquista la semifinale ai Mondiali in Qatar E nelle strade di Torino esplode la festa

(Di sabato 10 dicembre 2022) Corso Giulio Cesare, cuore dellamultietnica. Al fischio finalela gioia dei ragazzi marocchini, che hanno seguito la partita con il Portogallo in una sala scommesse e poi si sono riversati in strada. Video di Massimiliano Peggio

Provincia Granda

Continua il sogno del Marocco, la squadra di Regragui batte di misura il Portogallo e conquista un posto nelle semifinali di Qatar 2022. I Leoni dell'Atlante regalano un'altra impresa, raggiungendo un traguardo storico: prima squadra del continente africano a raggiungere la semifinale. Il Marocco conquista la semifinale dei Mondiali: a Mondovì è già partita la festa! Storica qualificazione per la nazionale marocchina che battendo 1-0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo conquista la semifinale ai Mondiali di calcio in corso di svolgimento in Qatar. Decide un gol di En-Nesyri sul finale di primo tempo.