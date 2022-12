Il J&B e l’inclusione che va di moda | anche nel marketing

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sta molto girando sui social uno spot natalizio del whisky J&B per il mercato spagnolo. Si intitola “She, un cuento”, per via della canzone di Elvis Costello. Il protagonista è un anziano signore che abita in un paesello della Spagna e impara a truccarsi da donna. Si sveglia di notte per rifugiarsi in bagno di nascosto da sua moglie a mettersi il rossetto, il rimmel e il fard, e intanto studia le riviste di make-up e i poster alle fermate degli autobus. Arriva Natale e il vecchio ha imparato. Parenti, figli e nipoti giungono per il pranzo, tra loro c’è Álvaro, 26 anni, movenze gentili e malinconiche, e un grande tatuaggio sul collo. Mentre la famiglia riunita prepara in cucina, il nonno porta Álvaro in bagno e, con delicatezza e amore, lo trasforma nella ragazza che il nipote ha sempre sentito di essere. Quando ritornano in sala, tutti sono già a tavola, ma si alzano a turno ad ...