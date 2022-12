Ida Platano di UeD in dolce attesa? Il pancino sospetto notato dai fan

(Di sabato 10 dicembre 2022) Idadi Uomini e Donne aspetta la cicogna? Ilda tutti fa gioire i fan della ex dama del programma mariano. Belle notizie di arrivo per la parrucchiere bresciana e il suo compagno? Un dettaglio non è sfuggito ai fan più attenti della coppia. Ecco che cosa sta accadendo. Idae Alessandro Vicinanza affiatati più che mai Stanno attraversando un momento davvero fantastico, Idae Alessandro Vicinanza che da ormai qualche settimana fanno coppia fissa. I due sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne. Maria De Filippi li ha fatti incontrare e ha benedetto la loro unione nel salotto dei sentimenti. È passato ormai un bel po’ di tempo da quando i due si sono scelti. Anche se in trasmissione hanno attraversato degli alti e bassi e ...

... la permanenza nel salotto di Uomini e Donne di Riccardo Guarnieri è diventata molto più marginale in seguito all'addio al programma di Alessandro Vicinanza e soprattutto di, ex ...Il cavaliere pugliese si è reso protagonista di una tormentata storia d'amore con, i cui strascichi sono durati sino a qualche settimana fa, quando lei ha lasciato lo studio in compagnia ...Ida Platano, l'indiscrezione lascia di sasso. La parrucchiera bresciana è in dolce attesa Questo dettaglio non è sfuggito ai più attenti ...Ida Platano viene presa in giro da Striscia la Notizia: l'ex dama di Uomini e Donne ha fatto una gaffe durante una promozione sui social ...