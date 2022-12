(Di sabato 10 dicembre 2022) All’indomani del match trale polemiche si sono concentrate sull’esultanza dei sudamericani che, dopo aver vinto la sfida ai calci di rigore con il penalty di Lautaro Martinez, si sono avvicinati agligridando di gioia. A spiegare la natura di quel gesto è stato Nico Otamendi, difensore dell’Albiceleste: «C’era un giocatore olandese che si avvicinava puntualmente a ogni nostro rigorista e gli diceva cose per innervosirlo. La foto – della polemica – è stata diffusa senza contesto. Il nostro festeggiamento era in risposta al loro atteggiamento». Insomma, quella dei giocatori argentini sarebbe stata una reazione al comportamento di alcuni Orange. I principali accusati sono. In alcune immagini diffuse sui social si vede il terzino dell’Inter staccarsi dal ...

Open

Qualche attimo prima che l'attaccante argentino prendesse il pallone in mano per posizionarlo sul dischetto, anche l'ultimo battitore dell', Luuk De Jong , gli sussurra qualcosa per provocarlo. ...Contro l'Argentina scenderà in campo una formazione olandese molto più accorta difensivamente rispetto alla tradizione: idella squadra di ... I segreti di Olanda-Argentina: Weghorst intimidiva i rigoristi avversari con Dumfries, espulso lontano dalle telecamere Dumfries sta rendendo al meglio in questo Mondiale in Qatar e stasera con l'Olanda punterà la semifinale: l'esterno dell'Inter ha un segreto.Come svelato dallo stesso giocatore, uno dei suoi segreti per rendere al meglio è aver contattato una psicologa dello sport. Si chiama Annemieke Zijerveld, come svela la stampa olandese e lavora anche ...