Eva Kaili | chi è la vicepresidente dell’Europarlamento arrestata nell’inchiesta corruzione dal Qatar

(Di sabato 10 dicembre 2022) Evadel Parlamento Europeo, è una degli europarlamentari arrestatisulladal. L’arresto ha seguito segue il fermo di altri quattro sospetti avvenuto nella mattinata. Tra questi l’ex eurodeputato socialista Antonio Panzeri e il segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati Luca Visentini.è stata espulsa dal partito per decisione del presidente Nikos Androulakis. Il gruppo dei Socialisti e Democratici l’ha sospesa. La polizia ha apposto i sigilli ai suoi uffici, così come a quelli di Tarabella. Il suo compagno, Francesco Giorgi, è stato fermato nello stesso filone d’indagine. Le accuse Secondo la procura di Bruxelles un paese del Golfo avrebbe tentato di influenzare le decisioni economiche e ...

Terremoto al Parlamento europeo: la vice presidente greca, la socialista Eva Kaili, in serata è stata fermata dalla polizia belga nell’ambito di un’inchiesta sulla corruzione legata al Qatar. Prima di ...Il Qatar come “capofila nei diritti dei lavoratori” e i Mondiali 2022 “prova di come la diplomazia sportiva possa realizzare una trasformazione storica di un Paese con riforme che hanno ispirato il mo ...