Crystal Palace - Napoli | Probabili formazioni e dove vederla in Tv

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 10 dicembre 2022) Seconda amichevole in Turchia per ildi Luciano Spalletti,gli azzurri affronteranno il,ecco quali potrebbero essere le(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Simeone. All. Spalletti.(4-2-3-1): Guaita, Mitchell, Guehi, Andersen, Clyne, Schlupp, Doucouré, Eze, Olise, Mateta, Zaha.All.Patrick Vieira. L’amichevole, in programma domani 11 dicembre in Turchia e con calcio d’inizio previsto alle ore 16.00 italiane, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.Inoltre, la partita sarà trasmessa anche su Sky in pay per view su Sky Sport ...