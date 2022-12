Cambi climatici a Salerno e Avellino | cosa succede oggi?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 10 dicembre 2022) Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Che tempo faràe non solo? Scopriamolo! Napoli Il clima a Napoliè di pia moderata. Il tasso di umidità è al 87%, con la temperatura media che si aggira intorno ai 17.37°C, la minima intorno a 15,3°C e la massima fino a 17.62°C. La velocità del vento si attesta intorno ai 7.67km/h mentre siamo all'interno di una copertura nuvolosa ampia: 95%. Ci sono diverse cose che puoi fare con un clima a Napoli come questo: goderti i suoni della pia, rilassarti leggendo un libro o guardare qualall'interno mentre sorseggi una bevanda calda. Potresti anche concederti di realizzare progetti pratici intorno all'abitazione o approfittarne per riposare ...