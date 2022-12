Amichevole 2022 | Salernitana ko in Turchia | il Fenerbahce vince 3-0

Leggi su sportface

(Di sabato 10 dicembre 2022) Laperde 3-0 contro ilnell’del ritiro di Antalya. La prima nota stonata arriva al 30? quando Maggiore dopo uno scatto è costretto a fermarsi e ad uscire per un problema alla coscia sinistra. Quattro minuti più tardi ilpassa in vantaggio con una magia di capitan Kahveci che rientra sul sinistro e lascia partire un tiro che si infila alle spalle di Fiorillo, in campo al posto dell’infortunato Sepe. Al 42? i turchi sfiorano anche il raddoppio con King, ma a tu per tu con l’ex Samp l’attaccante sbaglia. La rete del raddoppio è rimandata al 58? e la firma è proprio di King che sfrutta un cross di Osahi per depositare in rete col tacco. Nicola nel secondo tempo cambia tutta la squadra. Nel finale la squadra turca sfiora il 3-0 con Arao dopo un’uscita sbagliata di Micai: ma il ...