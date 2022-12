Ultime Notizie – M5S | Conte | “Renzi sta sulle balle agli italiani”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “Perché Matteoce l’ha tanto con me? Credo che imputi a me il suo insuccesso. Cioè, lui non riesce a comprendere che stadi suo senza che ci sia io”. Giuseppe, leader del M5S, a La Confessione di Peter Gomez risponde così alle domande sul rapporto con Matteo, leader di Italia Viva. “È un indomito nell’attaccare -spiega il leader M5S – Credo ci sia una dimensione egolatrica, quindi lui nel momento in cui ha avuto un grande successo in politica, ha pensato che il successo gli fosse dovuto a vita e questo ha alimentato il suo ego. Adesso, invece, che pure ha conosciuto l’insuccesso, il fatto di scendere all’1 o 2%, non riesce a rassegnarsi e come mi ha spiegato una persona che gli è molto vicina, imputa a me il suo ...