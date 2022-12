Ue - Cile | tutela a Prosecco e a 39 alimenti Dop italiani

Accesso più facile a materie prime strategiche per il Green Deal come il litio per le batterie , einper tutti i vini e liquori e oltre duecento prodotti europei Dop e Igp, di cui quasi ......di diritto che sanciscono i valori europei fondamentali al centro della cooperazione Ue -'. ... Poi ladei diritti di proprieta' intellettuale con disposizioni specifiche in materia di ...BRUXELLES - L'Accordo di cooperazione Ue-Cile firmato oggi a Bruxelles aggiunge denominazioni come il Prosecco alla lista dei circa 1.700 vini europei Dop e Igp già tutelati in Cile, e ...Secondo l'intesa stretta tra Ue e Cile, sarà esente da dazi il 99,9 per cento delle esportazioni europee, per un aumento fino a 4,5 miliardi di euro ...