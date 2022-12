Serie A | Casini | «Dal 4 gennaio verrà introdotto il fuorigioco semiautomatico»

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il presidente della LegaA, Lorenzo, è stato ospite della trasmissione Rai Italia dove ha spiegato quali saranno le nuove introduzioni alla ripresa del campionato e i provvedimenti che la Lega vuole operare.ha iniziato annunciando l’introduzione delsemi automatico. Dal 4, ha detto, sarà inserito anche inA, come già accade al Mondiale. “Siamo pronti ad applicare, anche in Italia, come al Mondiale, ilgià dalla ripresa del campionato il prossimo 4”.presenta anche i prossimi progetti che saranno presentati nella riunione di Lega del 15 dicembre. Ha dichiarato che si è avvertita l’esigenza di una riforma su molti temi, dopo la ...

Lo ha annunciato il presidente della Lega diA, Lorenzo, ospite - insieme al presidente del Museo del Calcio di Coverciano Matteo Marani - su Rai Italia e disponibile on line su Raiplay. ...Lo ha annunciato il presidente della Lega diA, Lorenzo, ospite a Casa Italia, in onda sui canali Rai, dove ha spiegato alcuni elementi del progetto di riforma dellaA che verrà ..."Siamo pronti ad applicare, anche in Italia come al Mondiale, il fuorigioco semiautomatico gia' dalla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio".Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...