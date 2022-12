Sabato torna Tie Book | i segreti di Winning Ugly

Comune di Mirano

La trasmissione " il cui claim è : "Se un tie break può decidere una partita, un libro può cambiarvi la vita" - va in onda ognialle 13.00 e la conduzione in studio è affidata ai ...Inaugurazione10 dicembre 2022 alle ore 17.00. Una personale d'arte del giovane pittore ... Il capolavoro di Federico De Roberto, 'I Vicerè',a teatro in una sontuosa versione liberamente ... Sabato 10 dicembre torna “Motobabbo”, l'iniziativa di beneficenza a sostegno di Casa Nazareth Appuntamento dal 23 al 26 dicembre. Fervono i preparativi per il Presepe vivente di Equi Terme, che giungerà quest’anno alla trentaduesima edizione. Uno dei presepi viventi più longevi d’Italia e sicu ...Il nuovo numero sabato 10 dicembre nell’App e domenica 11 in edicola, si interroga sul futuro. Poi le nuove traduzioni di maestri del passato e le dodici mostre da non perdere ...