Riad e Abu Dhabi protagoniste diplomatiche sull’Ucraina

(Di venerdì 9 dicembre 2022) I governi degli Emirati Arabi Uniti e dell’Arabia Saudita hanno confermato — con vanto — di aver avuto di nuovo un ruolo congiunto nel facilitare lo scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia che, giovedì 8 dicembre, ha portato al rilascio della stella del basket statunitense Brittney Griner dopo quasi nove mesi di ingiusta detenzione. Lo scambio ha avuto luogo in una base aerea degli Emirati Arabi Uniti intorno alle 17 di ieri pomeriggio; da lì, un’ora e dieci minuti dopo è decollato l’aereo americano dal quale Griner ha rassicurato sulle sue buone condizioni il presidente Joe Biden. Il ruolo svolto da Aburappresenta il proseguimento di questo genere di attività che più o meno pubblicamente i Paesi del Golfo stanno conducendo. Visto che è un lavoro delicato quel “più o meno pubblicamente” dipende molto dal successo di certe operazioni; anche perché per ...

Entilocali-online

Nel 2018,Dhabi hanno guardato con forte preoccupazione l'ipotesi di stabilire una base militare turca nel porto di Suakin, in Sudan, ipotesi questa svanita con la caduta di Al Bashir. D'...... lo hanno reso noto i ministeri degli Esteri diDhabi ein un comunicato, nel quale si legge che il successo degli sforzi di mediazione è un riflesso della "reciproca e solida amicizia che ... Russia, liberata Brittney Griner. Biden: "Sta bene, torna a casa" Gli Stati Uniti non guardano con favore al triplice summit sino-arabo e sino-saudita in corso in Arabia Saudita ...Domani Xi Jinping sarà a Riad per il primo vertice con i paesi arabi. L'obiettivo cinese è sfruttare le tensioni fra la monarchia saudita e gli Stati Uniti per rafforzare la presenza nell'area con nuo ...