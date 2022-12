Qatar 2022 | Messi eguaglia Batistuta | 10 gol ai mondiali con l' Argentina

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lusail, 9 dic. - (Adnkronos) - Con il rigore del momentaneo 2-0 realizzato contro l'Olanda, Lionelraggiunge un altro record con la maglia dell'. L'attaccante del Psg ha infattito a quota 10 Gabrielnel numero di reti segnate ai. L'ex Fiorentina e Roma li ha realizzati in 12 partite mentrene ha giocate esattamente il doppio.

... inviato di Euronews - che si appresta ad affrontare l'Inghilterra per un posto nelle semifinali dei Mondiali in. Kylian Mbappé spera di poter andare ancora a segno, migliorando il suo ...L'attesa degli ultimi mesi, la convinzione di poter essere protagonista e soprattutto la sensazione e la consapevolezza che quella dipossa essere l'ultima vera grande occasione. Neymar ...La partita si è riscaldata parecchio nel finale di Olanda-Argentina. Un giocatore olandese è finito a terra dopo la pallonata di Paredes.Il ct del Brasile Tite ha confermato il suo addio alla Seleçao dopo la sconfitta nei quarti di finale della Coppa del Mondo in Qatar contro al Croazia. "Una ...