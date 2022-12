(Di venerdì 9 dicembre 2022) Un sacerdote italiano di Deux - Sèvres, nella regione francese della Nuova Aquitania, è stato sospeso dopo averto di aver 'su' negli anni Novanta in

Un sacerdote italiano di Deux - Sèvres, nella regione francese della Nuova Aquitania, è stato sospeso dopo aver confessato di aver 'commesso violenze sessuali su minori ' negli anni Novanta in Brasile. Pedofilia, prete confessa: «Ho commesso violenze sessuali su minori in Brasile» (Adnkronos) – Un sacerdote italiano di Deux-Sèvres, nella regione francese della Nuova Aquitania, è stato sospeso dopo aver confessato di aver "commesso violenze sessuali su minori" negli anni Novanta. Dal punto di vista storico, la conoscenza e la sensibilità di oggi non possono essere applicate analizzando gli anni passati.