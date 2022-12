Paola Saluzzi | carriera | vita privata e il marito Gabriele Romagnoli

Leggi su tvzap

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Personaggi Tv,. Nata a Roma il 21 maggio 1964,è una conduttrice televisiva e giornalista italiana. La conduttrice italiana fa il suo esordio in televisione per la prima volta nel 1987 con la trasmissione su Rai1 “Viaggio intorno all’uomo“. Lagiornalistica diinizialmente è legata al mondo dello sport. La giornalista professionista, iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 1991, conduce inizialmente per tre anni telegiornali sportivi di “Telemontecarlo“. Nel 1992 le viene affidato l’incarico di inviata alle Olimpiadi di Barcellona.: ...