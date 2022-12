Nick Carter dei Backstreet Boys accusato di stupro da una fan autistica ai tempi minorenne | “Mi ha anche insultata e malmenata”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ennesima doccia fredda per, frontman e voce dei. Il cantante sarebbe statodida parte di una fan all’epoca dei fatti. Il tutto risale al 2001 quando la vittima aveva solamente 17 anni. Oggi Shannon “Shay” Ruth, 38 anni, ha deciso di presentare un’azione legale con tutti i dettagli in occasione di una conferenza stampa. “Gli ultimi 21 anni sono stati pieni di confusione, dolore, frustrazione vergogna e autolesionismo. Ed è stato il risultato diretto del fatto chemi ha stuprata”, ha rivelato Shay, che ha inoltre spiegato di soffrire di autismo. “se sonoe soffro di paralisi cerebrale, nulla ha avuto su di me un impatto ...

Nick Carter dei Backstreet Boys accusato di stupro: 'Ha violentato una minorenne autistica nel 2001' Si finge poliziotto con la compagna per 11 anni, lei chiama i 'colleghi' per denunciare la sua ...Ennesima doccia fredda per Nick Carter, frontman e voce dei Backstreet Boys. Il cantante sarebbe stato accusato di stupro da parte di una fan all'epoca dei fatti minorenne. Il tutto risale al 2001 qua ...Una donna con autismo e paralisi cerebrale ha accusato Nick Carter, il frontman della band statunitense Backstreet Boys, di averla stuprata più di 20 anni fa. Lo scrivono oggi i media statunitensi. Se ...