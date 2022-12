Milan | Maignan migliora | la data del rientro

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – Novità importanti in casa: Mikesta completando il recupero dall’infortunio al polpaccio, ma dovrebbe saltare le amichevoli contro Lumezzane, Arsenal e Liverpool che attendono la squadra rossonera nei prossimi giorni. L’estremo difensore francese si candida per riassaggiare il campo contro il PSV il 30 dicembre in amichevole. Test utile dunque per mister Pioli per verificarne le reali condizioni: se arriveranno risposte positive dal campo, il tecnico potrà poi schierarlo dal 1? minuto in campionato alla ripresa contro la Salernitana il 4 gennaio. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.