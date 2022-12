Marocco | Bounou | 'Tutta l'Africa ci sostiene'

Yassine, portiere del Siviglia ora al Mondiale con il, ha parlato in conferenza stampa prima del Portogallo Yassine, portiere del Siviglia ora al Mondiale con il, ha parlato in ...Commenta per primo Yassine, portiere del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Portogallo, valida per i quarti di finale dei Mondiali: 'Siamo orgogliosi di essere arrivati fin ...La partita Marocco - Portogallo del 10 dicembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i quarti di finale dei Mondiali del Qatar 2022 ...Yassine Bounou, portiere del Siviglia ora al Mondiale con il Marocco, ha parlato in conferenza stampa prima del Portogallo Yassine Bounou, portiere del Siviglia ora al Mondiale con il Marocco, ha parl ...