Luna Rossa si rinforza | arriva il guru Hamish Willcox! Acquisto di lusso per la America’s Cup 2024 Bruni e Spithill al timone

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022)si èta in maniera importante grazie all’arrivo diWillcox. Il sodalizio italiano, che si sta preparando per disputare laCup, abbraccia quello che è considerato in maniera universale uno dei grandidella vela. Stiamo parlando di un super coach, un allenatore di punta del circuito mondiale e che ha trascinato Peter Burling e Blair Tuke (sì, proprio la coppia d’oro di Team New Zealand, capaci di alzare al cielo la Vecchia Brocca in due occasioni) alla conquista dell’oro olimpico nei 49er ai Giochi di Rio 2016 e di ben sei titoli mondiali. Il neozelandese si è unito alla sua nuova squadra a Cagliari, dovesta proseguendo negli allenamenti con il prototipo. Va ricordato che questo ...