Lucarelli più Selvaggia e grillina che mai ora fomenta Conte | “Deve querelare Sallusti”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “Se un giornalistasta, è la sentenza diandare di fronte al tribunale. Se invece uno scrittore napoletano di nome Roberto Saviano insulta in diretta tv a Giorgia Meloni e Matteo Salvini apostrofandoli come “bastardi” e attribuendo loro bambini morti in mare, lo devono premiare”. Così sul quotidiano Libero, Francesco Storace risponde punto su punto alla giudice di Ballando con le Stelle. Allanon era piaciuta la prima pagina del quotidiano Libero dell’8 dicembre. Titolo: “Questoè pericoloso”. L’articolo, firmato dal direttore, ha citato i fatti di cronaca: «Da mesi il grillino gira per le piazze are la rabbia sociale. E ora arrivano le minacce al premier». Il riferimento è ovviamente alle ...