Il paradiso delle signore anticipazioni 12-16 Dicembre 2022

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il12-1612Ezio informa Vittorio della decisione di mettersi in proprio e riceve il suo incoraggiamento, mentre racconta a Gloriadura reazione di Veronica, la quale non accetta che sia proprio la Moreau ad aiutare Colombo. Stefania e Marco comunicano a Ezio e a Gemma che si trasferiranno L'articolo proviene da MediaTurkey.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 21/12: Irene trova sotto al cuscino una lettera di Stefania e un biglietto aereo per gli Stati Uniti ...