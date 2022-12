(Di venerdì 9 dicembre 2022) L'parlamentare è in rivoltala maggioranza per un emendamento che mira a revisionare laper i 18enni

ilGiornale.it

... Perché è ora che Meloni dica addio alla Giorgia leader d'(vale pure su Bankitalia) ...cui incorre una compagine ancora disavvezza alla cultura istituzionale e che perciò s'infligge. ...Ma l'è anche di Traguardi che in campagna elettorale parlava di 'Verona sud penalizzata ... L'assessore Bertucco ha però rovesciato le accuse sugli ex amministratori che ora dall'... "È un autogol". L'opposizione contro il governo per la 18app La manovra di Bilancio del governo Meloni è nuovamente nel mirino dell'opposizione, in particolare di Italia viva ... Chiedo alla premier Meloni di bloccare questo autogol". Dal Pd, anche Simona ...Un emendamento alla Manovra firmato dalla maggioranza prevede di recuperare i 230 milioni della 18App per trasferirli in una miriade di altri progetti. Ci ...