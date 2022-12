Covid | casi in calo ma salgono i decessi Il ministero | ' Ok vaccino Omicron Moderna e Pfizer per i bambini'

Nella settimana che va dal 2 all'8 dicembre ci sono stati 221.154certificati diin Italia, in calo del 2,8% rispetto alla settimana precedente (25 novembre - 1 dicembre), che a sua volta ...Da inizio pandemia all'8 dicembre 2022 il totale deidi- 19 è pari a 24.709.404, i deceduti hanno raggiunto la cifra di 182.419 ed i dimessi/guariti sono in totale 24.003.910. Gli attuali ...Milano, 7 dic. (Adnkronos Salute) - Complice il freddo e l'alta circolazione virale, 'sono giorni in cui vediamo tanti accessi di bambini in ...Le persone risultate positive al Coronavirus sono 603076 (+270) rispetto a ieri. Due i decessi. Salgono i ricoveri 150 (+3) in reparto e 8 (+1) in rianimazione. Questi sono i dati giornalieri relativi ...