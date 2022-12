Checco Zalone a Torino canta «Siamo una squadra fortissimi» davanti a Luciano Moggi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La seconda visita inaspettata nel giro di due giorni, per il tour del comico. Dopo che il maestro d’orchestra Riccardo Muti si è alzato tra il pubblico mentreera sul palco ad imitarlo, è stato il turno del dirigente sportivo. Che non ha potuto trattenere applausi e risate mentre il comico pugliese intonava il suo celebre brano ‘una’, e in particolare il passaggio: «Grandedacci tanti orologgi agli arbitri internazionali si no co’ ca**’ che vinciamo i Mondiali». Branoto con la consapevolezza di trovare il diretto interessato tra il pubblico: «Mi è venuto a salutare prima. Voglio dedicargli una canzone», aveva esordito il ...

Uno vero e proprio spettacolo nello spettacolo è andato in scena al Pala De Andrè di Ravenna, domenica 4 dicembre, durante la prima delle due serate dello show 'Amore + Iva' di. Durante la sua esibizione, infatti, l'attore e comico pugliese ha proposto una serie di esilaranti sketch e imitazioni. Fra queste, anche una parodia del maestro Riccardo Muti. Durante ...La seconda visita inaspettata nel giro di due giorni, per il tour del comico. Dopo che il maestro d'orchestra Riccardo Muti si è alzato tra il pubblico mentreera sul palco ad imitarlo, è stato il turno del dirigente sportivo Luciano Moggi . Che non ha ...Checco Zalone è stato protagonista di una scenetta del tutto inaspettata ed è successo proprio durante uno dei suoi spettacoli in giro per l’Italia. Checco Zalone è uno degli artisti più irriverenti d ...'Grande Luciano Moggi dacci tanti orologgi agli albitri internazionali si no co' cazz' che vinciamo i Mondiali'. (ANSA) ...