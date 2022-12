Calciomercato.com

Commenta per primo La Roma continua a pensare a Houssemdel Lione. Secondo Il Romanista, poichè il contratto del centrocampista scadrà a giugno, a gennaio i transalpini potrebbero accettare un prezzo più basso (3 - 4 milioni). La Roma ha dunque ......- Maldini e Massara hanno memorizzato quelle che sono le condizioni economiche avanzate dae nelle prossime settimane comunicheranno la loro scelta alla Stellar Group . Che hail classe ... Aouar offerto al Milan: c'è la scelta di Maldini Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw Radio, ha fatto il punto sul mercato nel suo editoriale per Tmw. Le sue parole: "Il mercato è in fermento e molte squadre stanno iniziando ...Diversi i nomi sul piatto di Maldini e Massara che stanno lavorando duro per rinforzare la squadra. Chi arriverà alla corte di Stefano Pioli