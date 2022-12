Terremoto nel Catanese | Ingv | scossa di magnitudo tra 4 e 4 | 5

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Unadidicompresa tra 4 e e 4,5 è stata registrata alle 21 e 26 di questa sera in provincia di Catania. Lo riferisce l'. Il sisma è stato percepito forte anche nel Ragusano. Un rumore sordo, simile ad un tuono e poi la

E abbiamo appena appreso cheregno degli ultra - ricchi si è appena verificato un. Sebbene si pensasse che fosse indistruttibile, Elon Musk, CEO di Tesla e recente boss di Twitter, non ...Un comunecuore del Friuli a pochi km da Udine , che conta circa 2000 abitanti. Un piccolo paesino, ma con un'anima storica molto marcata. Il terribiledel 1976 provocò dei danni ...Intorno alle ore 21.26 un sisma di magnitudo 4.1 ha interessato Mazzarone in provincia di Catania. La situazione. Sono attimi di tensione nel catanese dove un terremoto di magnitudo 4.1 ha interessato ...ROMA PESARO. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 6.30 dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia sulla costa in provincia di Pesaro-Urbino. Si è veri ...