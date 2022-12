Prima della Scala | ecco Morgan | sullo schermo dello smartphone ma davvero? | Guarda

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Allaa Milano, l'evento che si è celebrato ieri, mercoledì 7 dicembre, c'era anche il sottosegretario alla Cultura mancato, ossia, all'anagrafe Marco Castoldi, l'uomo che Vittorio Sgarbi avrebbe voluto con sé ma la cui nomina è sfumata. Già, perchéè musica e la, oltre che cultura, è soprattutto musica. E. Certo, nemmeno lui ha potuto sottrarsi al dress-code: papillon e frac nero (in velluto). Eppure lo stile resta eccentrico, come sempre: il piercing, il pizzetto e le unghie smaltate in nero. E insommalo,alla, ritratto all'ingresso del ...

Migliaia di persone stanno scendendo in strada a manifestare negli ultimi giorni in varie cittàCina. Per lavolta le proteste hanno preso di mira direttamente il Partito comunista e il ...Quella che per lui era stata da sempre la cittàcompetizione, delle opportunità e del ... "È stato quasi come un amore avista. Ogni giorno era entusiasmante. Era il mio settore", ricorda ...Tanta voglia di Napoli, tanta voglia di gol azzurri, nel primo giorno di tregua del Mondiale, fermo due giorni prima dei quarti di finale ...Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne leggi almeno 60 non ti mostreremo più la pubblicità programmatica, quella più invasiva, e la tua navigazione su Vivere Civitanova non sarà più tracciata in alcu ...