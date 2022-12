Prima condanna a morte in Iran dall’inizio delle proteste La sorella di Khamenei | “Mio fratello è un despota”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Non solo la repressioneforze di sicurezza e le uccisioni durante gli scontri in strada, da oggi anche il boia inizia a colpire le manifestazioni anti-governative in corso inda più di 2 mesi, scatenate dalladella 22enne Mahsa Amini, la giovane deceduta mentre era in custodia della polizia morale che l’aveva arrestata per aver indossato male il velo. È stata infatti eseguita ladi un dimostrante, Mohsen Shekar, arrestato durante le, come annunciato dalla magistratura della Repubblica Islamica. E intanto un nuovo membro della famiglia della Guida Suprema, Ali, si scaglia contro l’ayatollah: “Mioè un”, ha scritto in una lettera aperta a La ...

La magistratura della Repubblica islamica ha annunciato che Mohsen Shekar, arrestato durante le proteste, è stato giustiziato: è lasentenza di morte eseguita per un manifestante, come riporta Bbc Persia. Shekari è stato accusato di aver bloccato una strada, di disordini, di aver estratto un'arma con l'intenzione di uccidere ...È stato impiccato questa mattina,dell'alba,della preghiera. Mohsen Shekari, 23 anni, è il primo manifestante la cuia morte viene eseguita in Iran. Lo ha annunciato la stessa magistratura della Repubblica islamica.