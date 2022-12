Napoli | Idea Antonio Silva

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Con lo stop forzato della Serie A per i mondiali in Qatar, ile le squadre italiane sono concentrate sui colpi da mettere a segno nelle prossime sessioni di mercato. I mondiali, però, sono anche un’ottimo palcoscenico che hanno i calciatori per mettersi in mostra agli scout. Il, infatti, guarda con interesse i L'articolo