Morto il calciatore 18enne Daniele Bosica | scoprì la malattia dopo uno scontro di gioco

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Come racconta Leggo , era stato proprio unodia svelare la. Il dolore non passava eulteriori accertamenti la triste scoperta.era ricoverato da circa un mese a ...

Una città in lutto, una comunità sotto shock. Èa soli 18 anni Daniele Bosica,in forza alla Renato Curi Angolana, squadra di Città Sant'Angelo, alle porte di Pescara, che milita nel campionato dilettanti. Ad annunciare la sua ...Moglie all'ottavo mese di gravidanza si rifiuta di portare secchi da 10 chili, il marito la riempie di botte: 'Ti metto in una buca' Daniele Bosica,a 18 anni ildella Renato Curi ...E' stato uno dei volti più noti e amati di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi sui canali Mediaset. Si è spenta ieri Paola D’Andrea , storica… Leggi ...Per i genitori è un miracolo di Natale, una favola a lieto fine, una vita restituita quando sembrava perduta. Per i carabinieri che hanno agevolato il suo salvataggio ...