Manovra | Sbarra | il sindacato non è diviso | è plurale

É quanto ha sottolineato stamattina il segretario generale della Cisl, Luigi. "Noi abbiamo posto ieri delle criticità sulla, per esempio di ristabilire la piena rivalutazione delle ...Abbiamo ribadito la nostra valutazione sullae chiesto di migliorarla" ma "pensiamo che lo sciopero generale sia un errore". Lo ha detto il segretario della Cisl, Luigi, al "Corriere ...Questa è una manovra fatta da un governo politico ... la possibilità di migliorare i contenuti delle misure nella legge di bilancio – ha detto Luigi Sbarra-. Faranno le loro valutazioni ma in linea di ...Sì ad allentare le maglie di “opzione donna”, sì al superbonus del 110% per chi presenta il permesso a costruire (Cilas) entro il 31 dicembre e sì a un mese ...