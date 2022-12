Agenzia ANSA

Il prezzo delin calo. Le contrattazioni ad Amsterdam registrano una flessione del 6,9% a 138,89 euro al megawattora. . 8 dicembre 2022A fine seduta, il Ftse Miba un soffio dalla parita' ( - 0,14%), salvandosi grazie agli ... Verso la fine delle contrattazioni e' in calo ila 136,8 euro al MWh ( - 8,3%) e perde ancora quota ... Gas: chiude in calo a 138 euro al megawattora Il prezzo del gas chiude in calo. Le contrattazioni ad Amsterdam registrano una flessione del 6,9% a 138,89 euro al megawattora. (ANSA). (ANSA) ...L’impatto delle temperature più rigide ha effetti sul prezzo del gas che, al Ttf di Amsterdam, sale a 157 euro al megawattore con un incremento del 5,2% ...