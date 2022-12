Fontecchio! 18 punti e il canestro della vittoria

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Davanti a Gianmarco Pozzecco Simone Fontecchio non solo produce la sua migliore prestazione nella Nba ma firma anche ildel successo di Utah a ...

Davanti a Gianmarco Pozzecco Simonenon solo produce la sua migliore prestazione nella Nba ma firma anche il canestro del successo di Utah a ...Simoneon fire segna 18e la schiacciata che a 1.4 secondi regala la vittoria a Utah su Golden State. Decisivo anche Paolo Banchero che realizza 10 dei suoi 23all'overtime e ...L'azzurro degli Utah realizza il canestro decisivo nel finale thriller contro i Golden State, quello degli Orlando chiude con ben 23 punti a referto ...NBA - Una notta da sogno per Simone Fontecchio che firma il suo massimo in carriera, 18 punti, e segna la schiacciata della vittoria per gli Utah Jazz sui Golde ...