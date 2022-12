Falcade | l' Immacolata sulle piste innevate

Corriere Delle Alpi

Sciatori sulle piste innevate di, sulle Dolomiti bellunesi, nel giorno della festa dell'. (NPK) 8 dicembre 2022...di tracciati ancor più completa sarà a disposizione dei turisti per il ponte dell', che ... comeo a Cortina le zone della Tofana . L'Immacolata sugli sci a Falcade-San Pellegrino: piste stupende e tanta gente BELLUNO - L'imbiancata di queste ore non basta a far partire la stagione sciistica sull'intera Marmolada dal ponte dell'Immacolata. Come annunciato, ieri è stato fatto il ...Solo due tracciati sono parzialmente aperti, gli altri attendono l’Immacolata: «L’ultima nevicata ci darà una mano». L’unica pista in stand by è quella di ...