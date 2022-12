Cremonese | ampia vittoria per 6-0 in amichevole contro il Salsomaggiore

(Di giovedì 8 dicembre 2022)per 6-0 dellail(squadra di Serie D). Tante le assenze che però non fermano i ragazzi di Alvini dall’imporsimente. Il primo tempo finisce già 4-0, con le reti di Ascacibar, Lochoshvili, Okereke e Dessers (su calcio di rigore). Nella ripresa il tecnico grigiorosso ha riproposto lo stesso modulo, ma rivoluzionato la formazione: Afena-Gyan e Sernicola hanno chiuso la gara con una rete a testa e sul risultato di 6-0. La prossima sfidain programma per laè con il Desenzano, mercoledì 14 dicembre alle 14.30. Ecco le due formazioni schierate da Alvini nel corso della gara:1° tempo (4-3-1-2): Carnesecchi; Baez, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Pickel, ...

