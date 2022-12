WWE | Natalya dimostra tutta la stima per Asuka chiedendole un incontro

Spazio Wrestling

SmackDown Women's Championship : Ronda Rousey batteNiente da fare per la superstar canadese che da settimane andava promettendo di strappare il titolo detenuto dalla "Baddest Woman on ...SmackDown Women's Championship : Ronda Rousey (C) vsPrima amiche, adesso acerrime rivali:e Ronda Rousey sono ormai arrivate ai ferri corti e la loro rivalità culminerà con un ... WWE: Natalya si vanta di una particolare statistica Dopo aver visto numerosi ritorni in quel di NXT, tocca a due ex campioni di coppia calcare i ring dello show giallo adesso ...You can bet that the next few months are going to be hectic as the company makes its way down the ‘Road to WrestleMania.’ ...