Wanda Nara e il sondaggio su Instagram | ennesimo messaggio a Icardi

A me gli occhitrova il modo per stupire i follower ripescando dalla scarpiera un modello costosissimo di Philipp Plein con cui aveva fatto scalpore al Grande Fratello Vip di qualche anno ...Nuovi sviluppi sul triangolo che vede protagonisti, Mauro Icardi e il rapper L - Gante: ecco cosa è accaduto nelle ultime ore. Il viaggio alle Maldive sembra non essere servito ae Mauro Icardi per ritrovare un po' di pace. Lei è ...La presunta relazione tra Wanda Nara ed L-Gante appare già sulle montagne russe: un continuo cambio di scenario con la gelosia che spadroneggia ...Dal "Morso" di Madonna al pelo di Bella Thorne: gli stivali catturano lo sguardo di fan e follower e le star si adeguano. Top brand per molte ...