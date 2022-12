Vicenza | saccheggiata la tomba di Michele Merlo La madre | “Vergognatevi

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Un gesto ignobile” scrive sui social Katia Ferrari. “La mamma degli infami è sempre incinta” aggiunge il marito, Domenico. La denuncia arriva dalla mamma di, in arte Mike Bird, il cantante vicentino (all’epoca 28enne) morto a Bologna nel giugno del 2021 per una rara forma di leucemia fulminante. Un’accusa apparsa a mezzo social in cui la donna critica il saccheggio delladel figlio. “Sono già arrabbiata con il mondo dove purtroppo devo e sto sopravvivendo. Ma ancora di più con chi si permette di prendere (rubando) i regali di”.

Nel procedimento aperto dalla procura della Repubblica di, è indagato il medico curante di Merlo. Il sostituto procuratore, Jacopo Augusto Corno, sta valutando se chiedere il rinvio a ...Razzia sulla tomba del cantante vicentino Michele Merlo , in arte Mike Bird, morto nel giugno del 2021 per un'ischemia cerebrale causata da una leucemia fulminante su cui è in corso un'indagine per ...Rubati un anello a forma di "M" e una tazza con un bassotto. Il cantante, ex concorrente di Amici e XFactor, è morto nel giugno del 2021, a soli 28 anni ...Saccheggiate la tomba di Michele Merlo. A denunciare la razzia di alcuni oggetti, omaggi dei fan, è stata Katia Ferrari, la madre del cantante vicentino, morto nel giugno del 2021, per un'ischemia cer ...