Ultime Notizie – Starace Enel | “Superato bene 2022 | ora piano industriale ambizioso”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Sessant’anni sono tanti ed è importante celebrarli, ringraziando di essere in buona salute e con tutta la voglia del mondo di viverne altrettanti. Nonostante la crisi energetica attuale, che non è assolutamente la prima ad essere affrontata danella sua vita. Supereremo anche questa assieme agli italiani, andando sempre avanti”. Così Francesco, Amministratore delegato di, a margine della celebrazione per i sessant’anni dell’azienda presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il pensiero diva subito alle prossime sfide: “Il bilancio ci racconta che abbiamol’annotutto sommato, proponendo un, sfidante e innovativo per ...

Un piano per attuare un . Incursioni della polizia tedesca questa mattina in tutta la Germania. Oltre 3000 agenti sono stati impiegati in una vasta operazione antiterrorismo in cui sono stati ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza L ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Registrati ulteriori miglioramenti “Sono dati con ulteriori miglioramenti rispetto alle ultime edizioni PNE da noi presentati il 25 novembre nel report sui 10 anni di attività assistenziale integrata ...