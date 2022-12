Traffico internazionale di droga | si pente il boss Raffaele Imperiale

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNei verbali che ieri la Procura di Napoli al Tribunale del Riesame ha depositato, i narcotrafficantie Bruno Carbone hanno confermato le contestazioni degli inquirenti, ma soprattutto la veridicità dei contenuti delle chat, decriptate dalle autorità francesi e consegnate agli inquirenti napoletani. Rappresenta un vero e proprio colpo di scena il “pentimento” di, soprannominato ildei Van Gogh (ha custodito per lungo tempo due tele del pittore rubate nel museo di Amsterdam). Una decisione che apre importanti scenari investigativi. Ieri i sostituti procuratori De Marco, Caputo e Giugliano hanno depositato sei verbali, quattro contenenti rivelazioni di, uno quelle del suo socio Bruno Carbone (che non risulta, al momento, ...

