Scandalo ginnastica | Carlotta Ferlito | ' Nessuna ragazzina dovrebbe essere presa a sberle o chiamata maiale'

Lodellaarriva a "Le Iene" con il monologo di Carlotta Ferlito. La ginnasta 27enne, che ha partecipato ...Loviolenze nellaè recentemente tornato sotto i riflettori, e la Ferlito ne ha parlato in un lungo monologo andato in onda durante l'ultima puntata de Le Iene , su Italia 1. ...Carlotta Ferlito, campionessa di ginnastica artistica, ha denunciato dopo le Olimpiadi di Rio del 2016 di aver subito abusi di potere, psicologici e fisici in Nazionale. Come risultato, ...La campionessa di ginnastica artistica Carlotta Ferlito nel suo monologo a "Le Iene" rompe il silenzio sugli abusi: "Anche io presa a schiaffoni e chiamata maiale".