Rinasce la vecchia sede dei vigili del fuoco - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

Gestione trentennale all'Associazione nazionale dei pompieri: pronto un master plan per la riqualificazione complessiva ...Due le nuove fermate che saranno create: in via del Bove (nei pressi dellafermata Aleotti, ... FerraraImmagini scaricabili: Rinasce la vecchia sede dei vigili del fuoco Gestione trentennale all’Associazione nazionale dei pompieri: pronto un master plan per la riqualificazione complessiva dell’area ...Il Bookcrossing è sbarcato a Roma direbbero i tanti. “Se ami i tuoi libri, lasciali andare in cabina” diremmo noi. Sì perchè nel quartiere Appio Latino, un gruppo ...