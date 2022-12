Regionali Lombardia | su ambiente e salute passi avanti verso l’intesa Pd-M5S

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)ininnel dialogo tra il M5S e la coalizione di centrosinistra. Durante la riunione di ieri sera, stando a quanto si apprende, in un clima definito “disteso e cordiale” si sarebbe registrata una “convergenza”, al netto di correttivi di forma, su due temi fondamentali: sanità e. Sutra Pd e M5S alleinSoprattutto sull’, i partecipanti al vertice hanno concordato sul “rendere strutturali gli incentivi per le comunità energetiche” e sull’investire nell’efficientamento energetico. Anche sul tema degli inceneritori, passaggio particolarmente sentito dai pentastellati, ...

La Repubblica

Per il mese di dicembre sono stati indetti numerosi scioperiper protestare contro la legge di bilancio del Governo Meloni , organizzati da alcuni ... Toscana,Basilicata, Lazio, ......concetto in sede di Conferenza Stato - Regioni e successivamente nelle varie discipline. ... Oggi, la prosecuzione dei tirocini da remoto o in modalità mista è consentita in, Piemonte,... Regionali Lombardia, Emiliano: "A Moratti e Majorino dico che con candidati diversi si perde". Fontana: "A br… Nell'ambito dell'iniziativa "E - State E + Insieme" promossa e finanziata da Regione Lombardia, uno spettacolo teatrale di clownerie per tutta la famiglia al centro sportivo di Brignano Gera d'Adda.Milano, 7 dic. (Adnkronos) - Majorino crede che la politica si faccia su insulti e demagogia, io la faccio su cose concrete, dando risposte ai cittadini. Le nostre sono due sensibilità diverse, vada..