Processo Ponte Morandi | da lunedì prossimo in aula le testimonianze dei sopravvissuti

Entrera' nel vivo lunedi' prossimo, 12 dicembre, ilper il crollo delMorandi che il 14 agosto 2018 colassando su se stesso provocò 43 vittime e più di 600 persone sfollate tra coloro che abitavano in Via Porro. Il 12 dicembre verranno ...Entrerà nel vivo lunedì prossimo, 12 dicvembre, ilper il crollo delMorandi (14 agosto 2018, 43 vittime). Il 12 dicembre verranno sentiti i primi testimoni e cioè i sopravvissuti e le persone ferite. Lo hanno deciso i giudici del ...A quasi 52 mesi dal crollo del Ponte Morandi ( 14 agosto 2018 - 43 le vittime) il Processo entra nel vivo, lunedì verranno ascoltati i primi testimoni, i sopravvissuti e le persone ferite, dopo tocche ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...