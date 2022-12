Prima della Scala | oltre 5 minuti di standing ovation per Mattarella | il presidente sul palco d’onore insieme a Von der Leyen | Meloni e La Russa

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il pubblico, anche quest’anno, tutto in piedi, ha tributato un’ovazione al Capo dello Stato, Sergio, al suo ingresso nelcon accanto laCommissione Europea, Ursula Von der. L’applauso si è prolungato per alcuni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MILANO. "Sono incuriosita. È la miavolta, sicuramente unabella esperienza". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , arriva al Teatro alla Scala dove va in scena lastagione lirica. Sorride, emozionata in un abito nero di paillettes firmato Armani, e si lascia ritrarre assieme al sovrintendenteTeatro, Dominique Meyer . Ad arrivare, poco dopo, ......private o diventano lobbisti negli stessi settori chedovevano controllare'. Situazioni che accomunano nomi di primo piano, dall'ex premier italiano Matteo Renzi all'attuale ministro...La scelta di Federico Nicotera a Uomini e donne potrebbe essere registrata il prossimo 9 dicembre e quindi essere trasmessa in tv prima di Natale ...Gratarola: "Nel Ponente di Genova è necessario avere un solo punto nascita, proviamo a coinvolgere entrambe le realtà" ...