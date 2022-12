Premi | Mancini e Melandri a Filottrano con le stelle dello show-business internazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - A Flottrano (An) città natale dell'indimenticato Raimondo Vianello si terrà una prestigiosa “tre giorni” (8-10 dicembre) all'insegna della cultura, della musica,sport espettacolo, con tanti bigbiz, dell'economia esport come il ct della nazionale azzurra di calcio Robertoe l'ex pilota di Motop Marco. Per quanto riguarda lo spettacolo prenderanno parte all'evento, in presenza o in collegamento, tra gli altri Barbara D'Urso, Maurizio Costanzo, Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli che illumineranno la notte filottranese, il 10 dicembre, in occasione della prima edizione delo Virgo “Raimondo Vianello”. Proprio il ct azzurro ha incontrato Raimondo Vianello, più volte nella sua ...