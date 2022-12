Napoli | camorra | decapitato il clan Mazzarella | uno dei boss catturato a Pisa

Arrestati tre esponenti del vertice, progettavano di scappare all'estero. Cartello egemone in numerosi quartieri della città e della ...... insieme alla cosiddetta Alleanza di Secondigliano, che di fatto controllano le attività criminali nella città die in parte della provincia. Michele Mazzarella, Ciro Mazzarella detto 'o ...I poliziotti della Squadra Mobile di Napoli e i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, con la collaborazione degli agenti della Polizia Ferroviaria di ...Maxi blitz contro la camorra per quanto riguarda il clan Mazzarella, di cui sono stati arrestati alcuni membri in fuga.