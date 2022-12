Manovra | su pos | opzione donna e fisco la carica delle modifiche dei partiti

... in dumping, uccidono il commercio e la piccola impresa italiana Le critiche di Bankitalia allanon reggono nemmeno laddove si afferma (per quanto in buona compagnia) che a una maggiore ...'La maggioranza di governo ha compiuto delle scelte, per noi questa è lamigliore possibile ... Lo stesso discorso vale per le sanzioni sulnel caso di piccoli pagamenti: è una misura che va ...«La manovra è stata scritta in tempi record, durante la crisi più grave degli ultimi anni scatenata dalla guerra. Eppure la fiducia cresce, Fratelli d'Italia raggiunge percentuali mai viste in passato ...Oggi la scadenza per gli emendamenti, ben oltre i 400 concordati. Nel mirino la norma sul Pos, il tetto al contante, le pensioni e la flat tax ...