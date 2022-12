Le squadre di Serie A in campo | ok Inter | Napoli e Fiorentina

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) LediA continuano la preparazione in vista della ripresa delle partite, il campionato si è fermato per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar. La classifica del massimo torneo italiano è guidata dal, la squadra di Luciano Spalletti è la favorita alla vittoria finale. Subito alle spalle il Milan, la Juventus è in ripresa ma la rimonta potrebbe essere condizionata dalla vicende fuori dal. In difficoltà l’. Si sono disputate alcune partite amichevoli. Ottima prestazione dell’contro il Salisburgo, la partita si è conclusa sul netto risultato di 4-0. Le reti sono state realizzate da Mkhitaryan, Acerbi, autogol di Bernando e Valentin Carboni. Successo anche per ilcontro l’Antalyaspor. Uno-due degli azzurri con Politano e ...

FOTOGALLERY %s Foto rimanentiA Il Napoli in campo su Sky: sfida all'Antalyaspor In attesa della ripresa del campionato, lediA scaldano i motori in amichevole. Il Napoli in pay ...La campagna dal titolo "LAC NON SI FERMA" prevede infatti specifiche e concrete iniziative ... raccontare le eccellenze dei territori di appartenenza dellee dei giocatori, facilitare la ...Le "Streghe" nelle precedenti 11 giornate di campionato sono riuscite a conquistare i tre punti in una sola occasione ...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta le ultime notizie in merito alla richiesta di rateizzazione delle tasse da parte della squadre della Lega Serie A… Leggi ...